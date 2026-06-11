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Beendet! Ticket-Gewinnspiel: 2x2 Plätze für 3x3 Vienna Basketball-Highlight am Samstag sichern

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Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sei bei dem Spannenden Turnier dabei.

Bild: Win2Day

Basketball in seiner schnellsten Form – das ist 3x3

Basketball-Fans kommen bei 3x3 Vienna voll auf ihre Kosten. Das Event zählt zu den größten internationalen 3x3-Basketball-Turnieren Europas und lockt jedes Jahr die besten Teams der Welt nach Wien.

In der rasanten Variante des klassischen Basketballs treten jeweils drei Spieler pro Team auf einem Halbfeld und einen Korb gegeneinander an. Dank kurzer Spielzeiten und einer Angriffszeit von nur zwölf Sekunden gilt 3x3 als besonders actionreich und spektakulär. Als Teil der offiziellen FIBA-Wettbewerbsserie zieht das Turnier regelmäßig internationale Top-Athlet:innen an. Die Disziplin ist übrigens mittlerweile sogar Teil der Olympischen Spiele.

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Du willst dabei sein, wenn die Stadt bebt?

Weltklasse-Basketball, fette Beats und spannende Tricks sorgen für Gänsehaut und das mitten in Wien. Wer die besten 3x3-Stars der Welt live erleben will, sollte sich dieses Event nicht lassen. Und du hast die Möglichkeit mittendrinnen zu sein.

Das gibt es zu gewinnen:

Gewinne 2 Tickets für dich und deine Begleitung für Samstag 13.06.2026

Mitmachen, Daumen drücken und Teil des heißesten Basketball-Events des Jahres werden.

Dieses Gewinnspiel ist bereits beendet!

Du willst mehr Basketball?

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Die ersten Körbe

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.12.2023 • 13 Min • Ab 6
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