Beendet! Ticket-Gewinnspiel: 2x2 Plätze für 3x3 Vienna Basketball-Highlight am Samstag sichern

Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sei bei dem Spannenden Turnier dabei.

Basketball in seiner schnellsten Form – das ist 3x3

Basketball-Fans kommen bei 3x3 Vienna voll auf ihre Kosten. Das Event zählt zu den größten internationalen 3x3-Basketball-Turnieren Europas und lockt jedes Jahr die besten Teams der Welt nach Wien.

In der rasanten Variante des klassischen Basketballs treten jeweils drei Spieler pro Team auf einem Halbfeld und einen Korb gegeneinander an. Dank kurzer Spielzeiten und einer Angriffszeit von nur zwölf Sekunden gilt 3x3 als besonders actionreich und spektakulär. Als Teil der offiziellen FIBA-Wettbewerbsserie zieht das Turnier regelmäßig internationale Top-Athlet:innen an. Die Disziplin ist übrigens mittlerweile sogar Teil der Olympischen Spiele.