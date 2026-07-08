Tour total bei Eurosport & Joyn: Gewinne einen Bikeurlaub im Salzburger Land

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Die Tour de France live auf Eurosport: das größte Radrennen der Welt begeistert vom 4. bis 26. Juli 2026 mit spektakulären Etappen und packenden Duellen um das Gelbe Trikot. Freu dich auf 100 Stunden live Radsport-Action und die von Holger Speckhahn moderierte Show "Velo Club".

Zur Tour de France auf Eurosport bei Joyn hast du jetzt die Chance auf einen attraktiven Preis: Dich erwartet ein Gutschein im Wert von 500 € für einen Aufenthalt im Alpine Gourmet Hotel Montanara im Salzburger Land. Dieser lässt sich flexibel für Nächtigungen, kulinarische Angebote, den Spa-Bereich oder geführte Bike-Erlebnisse nutzen. Zusätzlich gibt es zwei Fanartikel aus dem offiziellen Tour-de-France-Shop im Gesamtwert von bis zu 100 €.



