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Tour total bei Eurosport & Joyn: Gewinne einen Bikeurlaub im Salzburger Land
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Jetzt mitmachen & gewinnen!
Die Tour de France live auf Eurosport: das größte Radrennen der Welt begeistert vom 4. bis 26. Juli 2026 mit spektakulären Etappen und packenden Duellen um das Gelbe Trikot. Freu dich auf 100 Stunden live Radsport-Action und die von Holger Speckhahn moderierte Show "Velo Club".
Zur Tour de France auf Eurosport bei Joyn hast du jetzt die Chance auf einen attraktiven Preis: Dich erwartet ein Gutschein im Wert von 500 € für einen Aufenthalt im Alpine Gourmet Hotel Montanara im Salzburger Land. Dieser lässt sich flexibel für Nächtigungen, kulinarische Angebote, den Spa-Bereich oder geführte Bike-Erlebnisse nutzen. Zusätzlich gibt es zwei Fanartikel aus dem offiziellen Tour-de-France-Shop im Gesamtwert von bis zu 100 €.
So einfach geht's:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum unsere Gewinnspielfrage. Die kreativste Antwort sichert sich den Gewinn.
Teilnahmeschluss: 26.07.2026
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Zum Gewinnspiel:
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