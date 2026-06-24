Sei live dabei Woodstock der Blasmusik 2026: Das musst du über das Kult-Festival im Innviertel wissen Veröffentlicht: 24.06.2026 • 14:10 Uhr von Sophia Seidl Mehrere tausend Musikerinnen und Musiker von überall her kommen beim Woodstock der Blasmusik zusammen, um für ein gewaltiges Bläserkonzert zu sorgen. Bild: ORF/Woodstock der Blasmusik WDB/Klaus Mittermayr

Blasmusik kann richtig groß, laut und überraschend cool sein: Das "Woodstock der Blasmusik" zählt zu den größten Festivals Europas und lockt jedes Jahr zehntausende Fans ins Innviertel. Warum das Event längst Kultstatus hat, was es so besonders macht und wo du es sehen kannst, liest du hier.

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Das "Woodstock der Blasmusik" hat erstmals eine Frau als künstlerische Leiterin Schau dir hier die B&S Tubistin Jutta Keeß beim Gespräch in Café Puls an

Das steckt hinter dem Festival "Das Woodstock der Blasmusik" ist längst kein Geheimtipp mehr, sondern ein echtes Großevent für Fans von Blasmusik und Festivalstimmung. Vom 2. bis 5. Juli 2026 verwandelt sich die Woodstock Arco Area in Ort im Innkreis wieder in einen riesigen Treffpunkt für Musikliebhaber mit mehr als 150 Acts auf 9 Bühnen. Das Event steht dabei für eine Mischung aus Tradition, Party und ganz viel Gemeinschaftsgefühl.

Warum das Woodstock so besonders ist Seit 2011 hat sich das Festival zu einem der größten Blasmusik-Events Europas entwickelt. Hier treffen klassische Kapellen auf moderne Sounds, dazu kommt die typische "Love, Peace & Blasmusik"-Atmosphäre und das Gesamtspiel macht es so besonders. In den letzten Jahren kamen laut Veranstalter und Berichten rund 100.000 Besucher:innen. Wer bei Blasmusik nur an Tracht und Frühschoppen denkt, wird hier schnell eines Besseren belehrt. Das Festival zeigt, wie vielseitig das Genre sein kann, und verbindet musikalische Tradition mit echter Festival-Energie. Genau diese Mischung macht "Woodstock der Blasmusik" auch für ein breiteres Publikum spannend und zu einem Event, über das man jedes Jahr spricht.

Das war "Woodstock der Blasmusik" 2025 Flo Danner spricht mit Simon Ertl, dem Gründer des Festivals

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So lang "spüt die Musi" Laut dem aktuellen Spielplan des Festivals wird an vier Tagen Musik gespielt: Donnerstag, 02.07. ab 12:30 Uhr bis ca. 02:00 Uhr in der Nacht Freitag, 03.07. ab 10:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr in der Nacht Samstag, 04.07. ab 10:00 Uhr bis ca. 02:00 Uhr in der Nacht Sonntag, 05.07. ab 10:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr

Wo und wann du von zu Hause aus dabei sein kannst Im ORF III Livestream auf Joyn kannst du das "Woodstock der Blasmusik" bequem mitverfolgen. Viele Programmpunkte werden live übertragen, sodass du die besondere Festivalstimmung direkt miterleben kannst. Falls du etwas verpasst hast, stehen zudem ausgewählte Highlights des jeweiligen Tages im Nachhinein zum Anschauen bereit. Das sind die Sendezeiten: Freitag: Ab 20:15 Uhr - Highlights vom "Woodstock der Blasmusik" 2026 Ab 21:15 Uhr bis ca. 01:45 Uhr - Live vom "Woodstock der Blasmusik" mit den verschiedensten Interpreten Samstag: 00:05 Uhr bis ca. 04:05 Uhr - Highlights vom "Woodstock der Blasmusik" 2026 Sonntag: Ab 18:00 Uhr bis 18:40 Uhr - Highlights vom "Woodstock der Blasmusik" Ab 18:00 Uhr bis 23:25 Uhr - Live vom "Woodstock der Blasmusik"

Hier kannst du das Festival von zu Hause aus erleben Bald verfügbar Freitag, 03.07. 21:50 Uhr • Live vom Woodstock der Blasmusik Original Woodstock Musikanten Verfügbar auf Joyn 80 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Das sind die zukünftigen Termine 2027: 1. Juli – 4. Juli 2028: 29. Juni – 2. Juli 2029: 28. Juni – 1. Juli

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