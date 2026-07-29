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Freunde fürs Leben: Diese Joyn-Highlights gehen direkt ins Herz

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Ziemlich beste Freunde auf Joyn

Bild: Quad Ten Films Canal+, Joyn

Am 30. Juli wird weltweit der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert. Passend dazu haben wir die besten Filme und Serien zusammengestellt, die sich liebevoll, chaotisch oder einfach nur legendär um um das Thema Freundschaft drehen.

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Warum gibt es den Tag der Freundschaft?

Der Internationale Tag der Freundschaft wird jedes Jahr am 30. Juli gefeiert. Von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, soll der Tag die Freundschaft zwischen Menschen, Kulturen und Ländern fördern. Denn oft sind es genau diese Verbindungen, die durch schwierige Zeiten helfen und das Leben bereichern.

Wer den Tag gemütlich auf der Couch verbringen möchte, findet auf Joyn zahlreiche Filme und Serien, die zeigen, wie vielfältig Freundschaft sein kann.

„Ziemlich beste Freunde“ – Eine ungewöhnliche Verbindung

Die wahre Geschichte eines querschnittsgelähmten Aristokraten und seines lebensfrohen Pflegers gehört zu den berührendsten Freundschaftsfilmen überhaupt. Trotz völlig unterschiedlicher Lebenswelten entsteht zwischen den beiden Männern eine tiefe Verbindung, die Vorurteile überwindet und beide bereichert.

"Hachiko" – Freundschaft, die niemals endet

Der Film erzählt die bewegende Geschichte eines Hundes, der seinem Herrchen selbst nach dessen Tod treu bleibt. Bei der berührenden Freundschaft zwischen Tier und Mensch bleibt bestimmt kein Auge trocken.

"IF: Imaginäre Freunde" – Zwischen Fantasie und Zusammenhalt

In dieser Familiengeschichte entdeckt ein Mädchen die Welt vergessener imaginärer Freunde. Der Film zeigt, wie Freundschaft Menschen durch schwierige Zeiten begleiten kann und dass Unterstützung manchmal aus den unerwartetsten Richtungen kommt.

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"Zwei wie Pech und Schwefel" – Kult-Duo mit Herz

Bud Spencer und Terence Hill liefern in diesem Klassiker jede Menge Humor und Action. Hinter den Schlägereien und flotten Sprüchen steht jedoch eine Freundschaft, die auf Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Unterstützung basiert.

"Freundschaft Plus" – Wenn beste Freunde mehr werden

Die romantische Komödie stellt die Frage, ob aus Freundschaft Liebe entstehen kann. Im Zentrum stehen zwei Menschen, deren Beziehung zueinander auf eine harte Probe gestellt wird. So kompliziert können Freundschaften sein!

"Ted" – Chaotische Freundschaft mit Kultfaktor

Die Geschichte eines Mannes und seines lebendig gewordenen Teddybären ist alles andere als gewöhnlich. Zwischen absurden Gags und verrückten Situationen steckt jedoch eine langjährige Freundschaft, die selbst dann Bestand hat, wenn das Erwachsenwerden dazwischenfunkt.

"Fast & Furious" – Familie durch Freundschaft

Die Action-Reihe ist längst mehr als nur schnelle Autos. Über die Jahre entsteht zwischen den Figuren ein enges Netzwerk aus Freunden, die füreinander alles riskieren würden. Freundschaft wird hier sogar zum Synonym für Familie.

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