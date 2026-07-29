Freunde fürs Leben: Diese Joyn-Highlights gehen direkt ins Herz

Am 30. Juli wird weltweit der Internationale Tag der Freundschaft gefeiert. Passend dazu haben wir die besten Filme und Serien zusammengestellt, die sich liebevoll, chaotisch oder einfach nur legendär um um das Thema Freundschaft drehen.

Warum gibt es den Tag der Freundschaft?

Der Internationale Tag der Freundschaft wird jedes Jahr am 30. Juli gefeiert. Von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, soll der Tag die Freundschaft zwischen Menschen, Kulturen und Ländern fördern. Denn oft sind es genau diese Verbindungen, die durch schwierige Zeiten helfen und das Leben bereichern.

Wer den Tag gemütlich auf der Couch verbringen möchte, findet auf Joyn zahlreiche Filme und Serien, die zeigen, wie vielfältig Freundschaft sein kann.