Statement
Namens-Panne auf Instagram: Heisst so die Tochter von Christina und Luca Hänni?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Seit der Geburt ihrer Tochter achten Christina und Luca Hänni ganz genau darauf, das Privatleben ihres Kindes zu schützen. Weder den Namen noch den genauen Geburtstag haben die beiden bisher öffentlich gemacht. Umso größer war jetzt die Aufregung bei ihren Fans: Hat Christina Hänni in einer Instagram-Story den Namen ihrer Tochter versehentlich verraten?
Ungewollte Offenbarung auf Instagram? Christina Hänni nahm ihre Community nach einem intensiven Workout mit ins Fitnessstudio. In einer Story erklärte sie, dass Sport auch mit ihrer kleinen Tochter gut funktioniere. Während des Videos sagte sie:
Heute anderer Sport, lief richtig gut mit Lina.
Kurz darauf ist das zweijährige Mädchen im Hintergrund zu hören, als Luca Hänni seine Tochter zur Übergabe ins Fitnessstudio bringt. Für viele Follower schien die Sache sofort klar: Ist "Lina" etwa der Name der kleinen Hänni-Tochter?
In den sozialen Netzwerken dauerte es nicht lange, bis entsprechende Spekulationen die Runde machten.
Christina Hänni stellt klar: "Sie heißt nicht Lina"
Die Tänzerin reagierte schnell auf die zahlreichen Nachrichten ihrer Fans und räumte das Missverständnis auf. In einer weiteren Instagram-Story erklärte sie unmissverständlich, dass sich "Lina" nicht auf ihre Tochter bezogen habe.
Stattdessen handelt es sich bei Lina um ihre Fitness-Coach, mit der sie trainiert hatte. Mit einem Augenzwinkern ergänzte Christina:
Unsere kleine Maus heißt anders. Damit sind jetzt 0,0000001 Prozent aller Namen ausgeschlossen.
Christina Hänni und Ehemann Luca testen ihr Wissen:
Warum Luca und Christina Hänni den Namen geheim halten
Seit der Geburt ihres ersten Kindes im Sommer 2024 verfolgen Christina und Luca Hänni eine klare Linie: Die Privatsphäre ihrer Tochter hat oberste Priorität.
Bereits kurz nach der Geburt erklärten die beiden in ihrem Podcast "Don't Worry be Hänni", warum sie sich bewusst gegen die Veröffentlichung des Namens entschieden haben. Einerseits spiele die Sicherheit ihres Kindes eine wichtige Rolle. Andererseits möchten sie ihrer Tochter die Möglichkeit geben, später selbst zu entscheiden, wie öffentlich sie leben möchte.
Die beiden betonten damals, dass sie zwar in der Öffentlichkeit stehen, ihre Tochter jedoch nicht automatisch denselben Weg einschlagen müsse.
Das grosse Promibacken mit den Hännis hier ansehen:
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