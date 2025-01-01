Politik am Ring
Politik am Ring
"Politik am Ring" ermöglicht es Interessierten, den in der Regel nicht öffentlichen Debatten parlamentarischer Ausschüsse die unterschiedlichen Positionen der Parlamentsfraktionen kennenzulernen. Dabei diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der fünf Fraktionen – meist die jeweiligen Bereichssprecher:innen – unter Einbindung von Fachleuten über ein aktuelles Gesetzesvorhaben. Durch die Diskussion führt der ehemalige ORF-Moderator Gerald Groß.
