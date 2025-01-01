U21 Nationalelf
Hier findest du alles zur U21: Highlights, Relives, spannende Hintergrund-Infos und Interviews.
Die U21 Europameisterschaft in Georgien und Rumänien live im TV auf Joyn streamen
Anfang Juli naht die Entscheidung bei der U21-EM, denn die K.o.-Phase steht an. Die zweigeteilte EM wird in Georgien und Rumänien ausgetragen und hatte in der Gruppenphase schon einige Highlights zu bieten.
Im Juni 2022 wurde bereits in vier Gruppen zu je vier Teams gespielt. Die Gruppensieger sowie die Zweitplatzierten zogen ins Viertelfinale ein. Die Niederlande galt in Gruppe A als Top-Favorit der Gruppe, konnte sich aber nicht gegen die Überraschung Georgien und die Portugiesen durchsetzen.. Ein Blick zurück zeigt, wie schnell man bei der U21 ins Straucheln kommen kann.
Die Gruppenphase der U21 EM
Während die deutsche U21 einen schweren Stand und einen extrem unglücklichen Auftakt gegen Israel hatte, spielte die hoch gehandelte U21 der Engländer in ihren Spielen von Beginn an hochklassig und zog ohne Probleme in das Viertelfinale ein. Das Team von Abtonio di Salvo hingegen wurde Gruppenletzter und hatte somit keine Chance auf das Viertelfinale.
Die Krise des deutschen Fußballs setzt sich also auch im Juniorenbereich fort. Es steht wieder eine KO-Runde ohne deutsche Beteiligung an. Die Favoriten England, Frankreich, Spanien und Portugal hingegen konnten sich für die besten acht qualifizieren. Daneben sorgten die Überraschungsteams Schweiz, Israel, Georgien und die Ukraine für Abwechslung in den Finalspielen der u21-Europameisterschaft.
Ausblick auf die K.o.-Phase
Ein Überblick über die Paarungen der U21 im Viertelfinale:
England - Portugal
Georgien - Israel
Spanien - Schweiz
Frankreich - Ukraine
