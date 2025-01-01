1.5+ Stunden Mythen der Geschichte Doku
Weltweit suchen Menschen nach verschollenen Objekten wie dem Bernsteinzimmer oder Captain Kidds Piratenschatz. Doch was ist wahr an dem Mythos? Kidds Nachlass enthielt eine markierte Landkarte und zeigt die wahrscheinliche Schatzinsel: Hon Tre Lon. Diese gehörte jedoch zum kommunistischen Vietnam. Knight und sein Partner Fred Graham wurden beim illegalen Betreten erwischt und verhaftet. Erst nach 14 Monaten kam Knight durch eine Lösegeldzahlung schließlich frei. Die Hoffnung auf den Schatz gab er dennoch nicht auf. Was ist Fakt, was Fantasie? In der 13-teiligen Reihe „Myth Hunters“ begeben sich Abenteurer auf die Suche nach Antworten. Amerikanische Kreationisten folgen den Spuren der Arche Noah, ein Stasi-Offizier begibt sich auf die Jagd nach dem Bersteinzimmer, und Heinrich Himmler schickt den SS-Mann Otto Skorzeny nach Grönland, wo er nichts Geringeres als den Heiligen Gral finden soll.