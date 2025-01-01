643 km/h? 😳 So schnell war ich noch nie! | Die Revanche im Turbine Legend N3YZ
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
643 km/h? 😳 So schnell war ich noch nie! | Die Revanche im Turbine Legend N3YZ
Das gab's noch nie auf diesem Kanal! Statt eines Autos steuere ich die Turbine Legend N3YZ – ein amerikanisches High-Performance-Flugzeug, das einem Kampfjet ähnelt und bis zu 643 km/h schnell wird. Aber keine Sorge, ich bin natürlich nicht alleine: Marc Rollier, ein erfahrener Pilot und ebenfalls Factory Pilot bei Fortis, sitzt am Steuer. 😎 Wir starten vom Grenchen Airport und fliegen durch die majestätischen Schweizer Alpen, von der Eiger-Nordwand bis zum Top of Europe, inklusive ein paar spektakulärer Manöver. Eines kann ich euch garantieren: So viel habe ich noch nie in so kurzer Zeit erlebt – und mir war es auch noch nie so schlecht… 😵💫 Ein großes Dankeschön an Fortis für dieses unglaubliche Abenteuer und die geniale Revanche!
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12