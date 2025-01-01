707 PS und 310 km/h I Aston Martin DBX 707 schlägt den Urus!
Das schnellste SUV: Der Aston Martin DBX 707 ist das absolute Monster im SUV-Segment. Mit satten 707 PS und einer Spitze von 310 km/h setzt er sich locker vor den Lamborghini Urus. Aber wie immer: Luxus hat seinen Preis – ab 250.000€ geht's los. Wir nehmen den Luxus-SUV genau unter die Lupe! Im Alltag, auf der Autobahn und natürlich in Mendig. Wie schnell ist der DBX 707 wirklich und kann man ihn auch mal richtig querlegen?
