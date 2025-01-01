A Picture Perfect Wedding - Meine Bilderbuch-Hochzeit
86 Min.Ab 0
A Picture Perfect Wedding - Meine Bilderbuch-Hochzeit
Lindsey Morrison, eine talentierte, aber erfolglose Fotografin, erhält unverhofft den Auftrag ihres Lebens: Sie soll die extravagante Hochzeit der Schwester von Josh Taylor-Hall, einem Mitglied einer wohlhabenden New Yorker Familie, fotografieren. Ihr Schicksal scheint sich zu wenden - und das nicht nur in beruflicher Hinsicht. Während der Vorbereitungen zur Zeremonie knistert es nämlich gewaltig zwischen ihr und dem charmanten Josh ...
Genre:Romanze
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH