A Santa Story - Ein tierisches Weihnachten
94 Min.Ab 6
Am Weihnachtsabend vermisst Familie Whitehaven plötzlich ihren Hund. Sie vermuten, dass Santa Claus (Edward Asner) ihn versehentlich mitgenommen hat. Ein DNA-Test mit einem angebissenen Keks bestätigt, dass Santa sich tatsächlich in ihrem Haus aufgehalten hat. Um ihren geliebten Vierbeiner wiederzubekommen, macht sich die Familie auf zu einer turbulenten Reise an den Nordpol...
Produktion:CA, 2017
Copyrights:© 2025 PLAION PICTURES GmbH