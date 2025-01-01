Abi '97 - Gefühlt wie damals
90 Min.Ab 12
Tom Beck, Rick Kavanian und Diana Amft müssen noch einmal die Schulbank drücken: Die Freunde Piet, Jochen, Lisa, Maria und Christian haben vor 20 Jahren zusammen Abitur gemacht und sich danach aus den Augen verloren. Nun treffen sie sich im Klassenzimmer wieder, denn ihr Abi wurde ihnen wegen eines Formfehlers aberkannt. Nun heißt es nicht nur pauken, sondern auch in Erinnerungen schwelgen - und wichtige Entscheidungen fürs weitere Leben treffen.
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
