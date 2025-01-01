ACTION vs KNIPEX?!? 50,-€ WERKZEUG Einkauf bei ACTION | WERKZEUG NEWS
ACTION vs KNIPEX?!? 50,-€ WERKZEUG Einkauf bei ACTION | WERKZEUG NEWS
ACTION statt KNIPEX? Was bekommt man für 50,-€? Werkzeug Shopping Tour bei Action. 575 Produkte in der Kategorie Baumarkt bei Action – da mussten wir zuschlagen! Mit einem Budget von 50€ (okay, 50,23€ ?) haben wir eine ganze Reihe an Werkzeugen mitgenommen. Vom Seitenschneider über eine Teleskopratsche bis hin zur Arbeitslampe – wir checken, ob sich der Kauf lohnt oder ob ihr lieber mehr Geld für Markenwerkzeug ausgeben solltet. Im Test unter anderem: ✅ Action Seitenschneider für 2,99€ – Top oder Flop? ✅ Cuttermesser-Set – Ein echtes Schnäppchen? ✅ Hammer für 3,99€ – Hält der was aus? ✅ Winkelset für 2,99€ – Präzise oder wackelig? ✅ Wasserpumpenzange – Billige Kopie oder brauchbar? ✅ Teleskopratsche für 7,99€ – Überraschung des Tages? ✅ Arbeitslampe für 3,99€ – Must-have für die Werkstatt?