Albert - Mein unsichtbarer Freund
93 Min.Ab 6
Albert - Mein unsichtbarer Freund
Als Spielzeugerfinder Max (Dominic Raacke) plötzlich beginnt mit einem imaginären Mann namens Albert zu sprechen, wird er von seinem gierigen Bruder Siegbert (Dominique Horwitz) in die Nervenheilanstalt gebracht. Siegbert übernimmt die Leitung der Spielzeugfirma der Familie und will diese bald verkaufen. Doch dann schmiedet Max‘ Sohn Daniel einen Plan, seinen Vater aus der Klapsmühle zu befreien.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
6
