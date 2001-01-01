Ali
157 Min.Ab 12
Ali
USA, 1964: Cassius Clay ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nach dem Sieg über Sonny Liston ist er zum ersten Mal Boxweltmeister im Schwergewicht. Doch sein größter Kampf steht noch bevor: Als Cassius sich zum Islam bekennt und den Namen Muhammad Ali annimmt, verliert die Öffentlichkeit das Interesse an ihm. Zudem verweigert er den Militärdienst in Vietnam. Der Boxverband sperrt Ali, der Weltmeistertitel wird ihm aberkannt.
Genre:Biografie, Historisches Drama
Altersfreigabe:
12
