Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alice - Mein Leben als Escort

Alice - Mein Leben als Escort

106 Min.Ab 12
Planet Movies106 Min.Ab 12
Planet Movies
Alice - Mein Leben als Escort

Alice - Mein Leben als Escort

Nachdem ihr Ehemann das gesamte Familienvermögen für sündhaft teure Escort-Frauen ausgibt, verschwindet er von einem Tag auf den anderen. Völlig mittellos wird sie in die Welt der High-End-Prostitution gezogen, um für sich und ihren Sohn zu sorgen. Ab sofort lebt sie ein Doppelleben: tagsüber Mutter, nachts Edelprostituierte. Bis eines Tages ihr Mann wieder reumütig vor der Tür steht.

Genre:
Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Tiberius Film