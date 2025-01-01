Zum Inhalt springenBarrierefrei
All you need is love - Meine Schwiegertochter ist ein Mann

93 Min.Ab 12
ATV 293 Min.Ab 12
ATV 2
Zwischen ländlicher Idylle und kleinbürgerlichem Denken platzt die Bombe: Katharinas Sohn Hans ist schwul und will seinen Freund Nicki im verträumten Heimatdorf seiner Eltern heiraten. Intrigen, Heimlichkeiten und Distanzierung weichen zunehmend Verständnis und Toleranz - insbesondere bei seiner Mutter und seinem Vater Christian. Die Hochzeit des schwulen Paares versöhnt schließlich nicht nur Hans' geschiedene Eltern ...

Genre:
Tragikomödie, Romanze
Produktion:
DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Kaminski.Stiehm.Film GmbH