All you need is love - Meine Schwiegertochter ist ein Mann
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
All you need is love - Meine Schwiegertochter ist ein Mann
Zwischen ländlicher Idylle und kleinbürgerlichem Denken platzt die Bombe: Katharinas Sohn Hans ist schwul und will seinen Freund Nicki im verträumten Heimatdorf seiner Eltern heiraten. Intrigen, Heimlichkeiten und Distanzierung weichen zunehmend Verständnis und Toleranz - insbesondere bei seiner Mutter und seinem Vater Christian. Die Hochzeit des schwulen Paares versöhnt schließlich nicht nur Hans' geschiedene Eltern ...
Genre:Tragikomödie, Romanze
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Kaminski.Stiehm.Film GmbH