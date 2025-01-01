Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben
92 Min.Ab 6
Amazing Racer - Ein Pferd fürs Leben
Shannon ist 17, als sie von zwei Ereignissen aus der Bahn geworfen wird: erst verstirbt ihr Vater bei einem Unfall und dann erfährt sie, dass ihre totgeglaubte Mutter gar nicht tot ist, sondern als Ärztin in Philadelphia lebt. Nun stehen sich beide misstrauisch gegenüber. Dennoch will Shannon den Sommer bei der Mutter verbringen. Denn diese besitzt einen Reitstall und ein besonderes Pferd...
Genre:Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Tiberius Film