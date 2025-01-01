Ambulance
Ambulance
Actioner von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal: US-Army-Veteran Will Sharp steckt in Geldsorgen. Widerwillig nimmt er das Angebot seines kriminellen Adoptivbruders Danny an, eine Bank zu überfallen. Angeblich winkt den Ganoven damit eine Beute in Millionenhöhe. Der Coup läuft nicht nach Plan und die beiden müssen die Flucht in einem Krankenwagen antreten. Dabei ahnen sie nicht, dass dort gerade ein verletzter Polizist behandelt wird ...
Genre:Action, Thriller, Krimi-Drama, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH