Vor TV
American Gangster
151 Min.Ab 16
New York City in den frühen 70er Jahren: Kleine und große Gangster durchstreifen die Stadt. Nach dem Tod seines Mentors, Gangsteboss Bumpy Johonson, steigt unverhofft der Afroamerikaner Frank Lucas zum neuen Stern am Drogenhimmel auf. Weil er sein Heroin direkt in Asien kauft, wird er zum absoluten Beherrscher der Drogenszene - völlig unbehelligt von der Polizei. Doch dann wird der hartgesottene und unbestechliche Cop Richie Roberts auf ihn angesetzt ...
Genre:Krimi-Drama, Biografie
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH