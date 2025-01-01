Amor auf vier Pfoten
Amor auf vier Pfoten
Als Eric und Marsha ihr langjährige Beziehung beenden, kriegt das der Journalist noch ganz gut hin. Denn er hat noch seinen langjährigen tierischen Freund bei sich, den kleinen Hund Gabe - und noch dazu will ihn sein Boss nach London schicken, um dort das neue Büro zu leiten. Aber zuerst, so sagt sein Chef, muss er die wahre Identität des mysteriösen Bestseller-Autors R L Dutton aufdecken
