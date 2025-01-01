Angeln auf Langeland. Mit der Familie zum Fisch
11 Min.Ab 12
11 Min.Ab 12
Angeln auf Langeland. Mit der Familie zum Fisch
Auf geht¿s nach Langeland. Natürlich zum Angeln. Dafür ist die dänische Insel bekannt - und das aus gutem Grund. Fische gibt es hier im Langelandbelt nämlich reichlich. Vor allem das Angeln auf Dorsch, Plattfisch, Hering und Makrele ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. Aber auch Hornhechte und schöne Meerforellen lassen sich hier je nach Jahreszeit prima überlisten. Und selbstverständlich hat die Insel noch einiges mehr zu bieten. Besonders im Sommer könnt ihr Angel- und Familienurlaub auf der Insel klasse verbinden. Das Angebot auf Langeland ist nämlich riesig.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© bissclips.tv