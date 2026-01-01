Angeln in Norwegen - Lofoten und Vesteralen
28 Min.Ab 12
28 Min.Ab 12
Angeln in Norwegen - Lofoten und Vesteralen
Meeresangeln: Die Inselgruppen der Lofoten und Vesteralen, sowie die Fjord- und Küstenregion um Tromso gehören sicherlich zu den besten Angelrevieren in ganz Norwegen - vielleicht sogar in ganz Europa. Schon die stattlichen Dorsche und Köhler, die sich hier fast das ganze Jahr hindurch fangen lassen, sind schon eine Reise in diese Wert. Doch seit einigen Jahren ist es vor allem der sagenumwobene Heilbutt, der eine regelrechte Sogwirkung auf Angler ausübt. Die begeisterten Meeresangler und Filmemacher Matze Wendt und Waldo Krause haben sich im Spätsommer auf den Weg in den hohen Norden von Norwegen gemacht, um diese Gegend zu erkunden.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba