Angeln mit der Hegene auf Renken
14 Min.Ab 12
14 Min.Ab 12
Angeln mit der Hegene auf Renken
Friedfisch-Angeln: Renken gelten bei vielen Anglern als scheu und schwer zu fangen. Zweifellos gibt es Fischarten, die wesentlich leichter zu fangen sind. Wie man mit der Nymphen-Hegene vom Boot aus erfolgreich auf Renken angelt, zeigen und erklären Mark De Koning und Lukas Bammatter in diesem Film. Schnörkellos, anschaulich und leicht verständlich. Dabei widerlegen sie auch die landläufige Meinung, dass das erfolgreiche Renkenangeln nur etwas für ausgewiesene Spezialisten mit jahrzehntelanger Gewässerkenntnis ist.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:de, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© tba