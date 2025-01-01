Auf der Spur eines Serienmörders? | True Crime Doku
Im pazifischen Nordwesten, entlang der Südküste von British Columbia, wurde die idyllische Meerenge von Georgia zum Schauplatz einer grausamen Serie von Entdeckungen: Innerhalb von zwei Jahren wurden dort sieben abgetrennte menschliche Füße gefunden, alle in Laufschuhen. Diese makabren Funde auf drei verschiedenen Inseln lösten weltweites Interesse und zahlreiche Theorien aus. Waren es Selbstmorde, Schiffsunglücke oder Morde? Dieser mysteriöse Fall stellt die Behörden und Wissenschaftler bis heute vor große Rätsel. – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis!