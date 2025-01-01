Vor TV
Auf der Suche nach dem goldenen Kind
90 Min.Ab 12
Dank seiner inneren Kraft könnte das "Goldene Kind" die Menschheit retten. Sardo, der Fürst der Finsternis, will das jedoch verhindern. Mit Zauberkräften bringt er es in seine Gewalt. Kaum jemand kann dem Herrscher des Bösen Paroli bieten. Denn besondere Fähigkeiten sind dazu notwendig. Und doch gibt es diesen einen "Auserwählten". Die Tibeterin Kee Nang entnimmt einem Orakel, dass der Sozialarbeiter Chandler Jarrell aus Los Angeles das Kind retten kann.
Genre:Comedy, Abenteuer, Fantasie, Mystery
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.