Auf Hechte in Nordirland
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Auf Hechte in Nordirland
Nordirland verbinden noch viele mit der IRA und roher Gewalt, obwohl das kleine Land schon längst befriedet ist. Belfast faszinierte die Angler auf ihrer Tour genau so wie auch die Angelei am Lough Erne. Der riesige See liegt idyllisch an der Borderline zur Republik Irland und beherbergt in seinem moorigen Wasser wahre Hecht-Monster denen die Angler in diesem Film gezielt nachstellen werden.
Genre:Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:de, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG