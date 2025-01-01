Aufbruch zum Mond
136 Min.Ab 12
Nach einem schweren Schicksalsschlag beschließt der Ingenieur Neil Armstrong, mit seiner Familie nach Houston zu ziehen, um dort einen Neuanfang zu wagen. Die NASA unterbreitet ihm schon bald ein lukratives Angebot: Nach seiner Ausbildung zum Astronauten soll Neil gemeinsam mit seinen Kollegen Buzz und Mike zum allerersten Mal auf den Mond fliegen. Doch der Weg dahin ist hart und Neil muss sich einigen Herausforderungen stellen, um die Apollo-11-Mission zum Erfolg zu führen ...
Genre:Drama
Produktion:US, 2018
12
Copyrights:© Universal Studios Limited