Autobahnraser
Eine Gruppe von Autobahnrasern macht es sich zur Aufgabe, eine Bande Autodiebe von der Autobahn zu vertreiben. Außerdem will sie, dass sie die Polizei dort wieder in Ruhe rasen und Spaß haben lässt. Dabei gilt es nur eines zu verteidigen: die letzte Bastion von Freiheit und Individualität deutscher Lebenskultur, die Autobahn, die einzigen öffentlichen Teerdecken der Welt, auf der es keine Geschwindigkeitsbegrenzung nach oben gibt.
