Berlusconis Aufstieg
Bauunternehmer - Medienmogul - Ministerpräsident: Silvio Berlusconis meteorhafter Aufstieg am Himmel des Populismus ist allseits bekannt. Doch wie begann diese beispiellose Karriere? Nach seinen erfolgreichen Immobiliengeschäften erkennt Berlusconi, dass das Privatfernsehen das Geschäft der Zukunft ist. Anfang der 80er Jahre sind seine Privatsender so erfolgreich, dass eine ganze Generation Italiener mit Berlusconis Fernsehen aufwächst und er innerhalb kürzester Zeit zum reichsten Mann Italiens wird. Er erwirbt Medienverlage, Zeitungen, Werbeagenturen, und einen Fußballverein. Nach mehreren geschäftlichen Niederlagen tritt er die Flucht nach vorne an und entscheidet in die Politik zu gehen. Berlusconis Wahlsieg wird innerhalb weniger Jahre das Gesicht des Landes grundsätzlich verändern... Der Film von Massimo Gaudioso erzählt die wenig bekannte Geschichte des Aufstiegs von Silvio Berlusconi von den 1970er Jahren bis zu seinem Einstieg in die Politik im Jahr 1994 und gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Medienindustrie.