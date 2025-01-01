Beste Bullen
44 Min.Ab 12
Die engagierte Kommissarin Johanna Müller sorgt mit unkonventionellen Methoden auf Berlins Straßen für Recht und Ordnung. Von der Chefetage wird ihr der überkorrekte Kollege Ralf Schulze an die Seite gestellt. Ralf ist frisch aus der Elternzeit zurück und muss seinen Büroposten als Polizeisprecher gegen den Schichtdienst auf der Straße tauschen. Können die beiden sich miteinander arrangieren und als Dreamteam dem Verbrechen in Berlin den Kampf ansagen?
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Good friends Filmproduktions GmbH