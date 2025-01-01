Vor TV
Billy Madison - Ein Chaot zum Verlieben
88 Min.Ab 6
Adam Sandler in seiner ersten Hauptrolle: Billy Madison ist 27 Jahre alt, kindisch, faul und nicht gerade mit viel Intelligenz gesegnet. Als er erfährt, dass ein Vater, ein millionenschwerer Hotelier, einem anderen sein Unternehmen überlassen will, beschließt Billy, sich aufzuraffen. Er will beweisen, dass er schlau genug ist, die Firma zu übernehmen und will innerhalb von 24 Wochen alle zwölf Schuljahre noch einmal absolvieren ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1995
Copyrights:© Universal Studios Limited