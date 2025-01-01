Brautpaar auf Probe
93 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Leslie schlägt sich mit ihrem Sohn Jonas mehr schlecht als recht durchs Leben. Um der finanziellen Misere zu entgehen, lässt sie sich auf eine Scheinehe mit dem attraktiven Afrikaner Koofi ein. Als die Ausländerbehörde die Ehe kontrollieren will, müssen sich die beiden etwas einfallen lassen.
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH