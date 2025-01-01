Breaker! Breaker! - Voll in Action
80 Min.Ab 16
Breaker! Breaker! - Voll in Action
John Davis ist ein erfahrener und zuverlässiger LKW-Fahrer. Als sein Bruder, der ebenfalls als LKW-Fahrer arbeitet, eines Tages eine Abkürzung nimmt und anschließend spurlos verschwindet, macht John sich auf die Suche. Die Spuren führen ihn in eine Kleinstadt, in der ein korrupter Richter das Sagen hat. Gemeinsam mit seinen Truckerfreunden beginnt er, den Ort mit ihren kolossalen Fahrzeugen dem Erdboden gleichzumachen.
Genre:Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Moviesphere