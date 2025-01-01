Bruder vor Luder

Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann sind Internet-Berühmtheiten. Auf ihrem YouTube-Kanal unterhalten sie als "DieLochis" ihre Fans regelmäßig mit Songparodien und eigenen Liedern. Jetzt wollen sie richtig durchstarten und planen ihr erstes Konzert. Als die zickige Jenny erfährt, wie bekannt die beiden sind, will sie etwas vom Ruhm abhaben und treibt einen Keil zwischen die Brüder. Doch sie hat die Rechnung ohne ihre schüchterne Schwester Bella gemacht, die heimlich in Roman verliebt ist.

