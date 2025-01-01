Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Candlelight Christmas

Candlelight Christmas

91 Min.Ab 0
Planet Romance91 Min.Ab 0
Planet Romance
Candlelight Christmas

Candlelight Christmas

Die ehrgeizige Wellness-Expertin Juliet will Weihnachts-Erinnerungskerzen entwickeln. Bei Erfolg winkt ihr die Beförderung. Sie sucht die Hilfe des attraktiven Kerzenhändlers Tom, der sich zu Beginn widerwillig zeigt, dann aber einschlägt. Die Zusammenarbeit ist holprig, denn Juliet und Tom sind komplett unterschiedlich. Doch die Weihnachtsstimmung scheint die beiden einander näher zu bringen.

Genre:
Feiertag, Romantische Komödie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Tiberius Film