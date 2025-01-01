Chicago 1994: Ein Serienmörder streift durch die Stadt
Als ab dem Jahr 1994 eine Serie von grausamen Morden über Chicago zieht, ist den Ermittler lange Zeit nicht klar, wer das Monster hinter diese Verbrechen ist. Als ein Verdächtiger namens Paul ins Spiel kommt, ist sich das FBI eigentlich sicher, dass er mit den Morden in Verbindung steht, aber gelingt es ihnen handfeste Beweise zu finden? Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.