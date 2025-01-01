Chris Tall "LAUGH STORIES"
91 Min.Ab 12
Volle Hütte voller Lachen. Chris Tall erfüllt sich einen Kindheitstraum: Einmal im Leben auf dem Rasen des HSV stehen! Dass dabei kein Ball rollt, sondern der gebürtige Hamburger das Publikum mit auf seine "LAUGH STORIES" voller verrückter Geschichten rund um zwischenmenschliche Probleme, Absurditäten und andere Katastrophen nimmt? Kein Witz!
Genre:Spezial, Comedy
Produktion:DE, 2025
Copyrights:© Banijay Productions Germany GmbH