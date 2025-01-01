Christmas Inc.
89 Min.Ab 0
89 Min.Ab 0
Christmas Inc.
Durch einen Irrtum wird Riley Vance als Assistentin von William Young eingestellt, der eine Spielzeugfabrik in Dover schließen will. Fest entschlossen, die Arbeitsplätze und das bevorstehende Weihnachtsfest zu retten, startet sie eine herzerwärmende Mission. Mit jedem Versuch, William umzustimmen, wächst zwischen ihnen Nähe - bis ihre Identitätslüge ans Licht kommt und alles auf dem Spiel steht.
Genre:Feiertag, Romantische Komödie, Drama
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Seven.One Studios International GmbH