Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cloverfield

Cloverfield

82 Min.Ab 12
Paramount82 Min.Ab 12
Paramount
Cloverfield

Cloverfield

Fünf junge New Yorker geben gerade eine Abschiedsparty für ihren besten Freund, als ihr Leben völlig außer Kontrolle gerät: Die Stadt wird von einem gigantischen Monster angegriffen! Mit ihrer Videokamera filmen sie das unerwartete und völlig surreale Erlebnis - und ihren verzweifelten Kampf ums blanke Überleben.

Genre:
Science Fiction, Thriller, Action, Horror
Produktion:
US, 2007
Altersfreigabe:
12
DESORIENTIERUNG
Copyrights:
© ProSiebenSat.1 Media SE