Codename: Geronimo
97 Min.Ab 12
Actioner von John Stockwell: Zehn Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 bereitet die CIA eine Geheimoperation namens "Geronimo" vor. Hinter dem Namen der Apachen-Legende verbirgt sich Osama bin Laden, der gefährlichste Terrorist der Welt. Ein kleines Team, bestehend aus der absoluten Elite der US-Navy-Seals, soll dessen Geheimversteck stürmen und den Anführer von al-Qaida ausschalten ...
Genre:Dokudrama, Action
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT, DESORIENTIERUNG
