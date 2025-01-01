Dahlmanns letzte Bescherung
98 Min.Ab 0
98 Min.Ab 0
Dahlmanns letzte Bescherung
Der erfolgreiche Unternehmer Alfons Dahlmann lädt seine Familie über die Weihnachtsfeiertage in seine Villa in den österreichischen Bergen ein. Dort verkündet er überraschend, dass er sich aus der Firma zurückziehen und am nächsten Tag seine Nachfolge bekannt geben wird. Doch dazu kommt es nicht – am nächsten Morgen wird Alfons tot in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Während die Familie sich gegenseitig beschuldigt, ist eines klar: niemand kann sicher sein, was in dieser Nacht wirklich geschah.
Altersfreigabe:
0