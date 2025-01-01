Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Bourne Vermächtnis

130 Min.Ab 12
NBCUniversal
Vierter Teil der actionreichen Bourne-Reihe mit Jeremy Renner in der Hauptrolle: Aaron Cross ist ein Superagent der streng geheimen Operation Outcome, die kurz vor ihrer Enttarnung steht. Eric Byer, der skrupellose Initiator von Outcome, lässt daraufhin alle Agenten und Mitarbeiter eliminieren - nur Cross überlebt. Gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Dr. Marta Shearing begibt er sich auf die Flucht ...

Genre:
Action, Thriller
Produktion:
US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© NBC UNIVERSAL International GmbH