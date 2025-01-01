Das Lächeln einer Sommernacht
106 Min.Ab 16
106 Min.Ab 16
Das Lächeln einer Sommernacht
Gesellschaftskomödie von Ingmar Bergman: Der Anwalt Frederik heiratet die blutjunge Anne in zweiter Ehe. Aber die erhoffte Zuneigung bleibt aus, denn Frederiks Interesse gilt der Schauspielerin Désirée. Diese ist jedoch Gräfin Malcoms Geliebte, die den Nebenbuhler zum Duell fordert. Währenddessen genießt Anne die Abwesenheit ihres Mannes mit dessen Sohn in einer stürmischen Liebesnacht.
Genre:Comedy
Produktion:SE, 1955
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH