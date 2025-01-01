Das Lange Elend
89 Min.Ab 12
Das Lange Elend
Die scharfzüngige, witzige Geschichte vom Regisseur von "Bean: Der ultimative Katastrophenfilm" und dem Autor von "Notting Hill". Der merkwürdige Dexter ist ein vom Pech verfolgter US Schauspieler, der versucht, in Londoner Fuß zu fassen. Sein tristes Privatleben bekommt jedoch einen Schub, als er bei einem seiner Besuche in der örtlichen Klinik eine hübsche Krankenschwester kennenlernt.
Genre:Romantische Komödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film