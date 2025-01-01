Das Loch in der Tür
93 Min.Ab 16
93 Min.Ab 16
Das Loch in der Tür
Familiendrama mit Marlon Brando: Die verwaisten Geschwister Miles und Flora geraten unter den unheilvollen Einfluss des dämonischen Gärtners Quint und ihrer attraktiven Gouvernante Margaret. Als sich zwischen den Erwachsenen eine toxische Beziehung entwickelt, droht Margaret zu fliehen. Die Kinder, verstört und manipuliert, schmieden einen perfiden Plan, um ihre Ersatzeltern zusammenzuhalten ...
Genre:Thriller
Produktion:US, 1971
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH