Das Märchenschloss
52 Min.Ab 0
52 Min.Ab 0
Das Märchenschloss
Drei Brüder ziehen aus, um die Objekte ihrer Träume zu suchen. Die beiden älteren, Klaus und Günter, suchen einen Mähdrescher und einen Traktor. Peter dagegen, der jüngste, träumt von einem Märchenschloss. Während die anderen die Suche längst aufgegeben haben, läuft Peter das Pony Pedro über den Weg und führt ihn zum Rosenschloss, das sich als Kindergarten der benachbarten LPG erweist. Weil Peter den Kindern das entlaufene Pony wiedergebracht hat, nehmen sie ihn und seine Brüder mit zum Erntefest. Und alles ist noch viel schöner, als sie es sich erträumten.
Genre:Spezial, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© 1961 DEFA-Studio für Spielfilme DEFA-Stiftung. All rights reserved.