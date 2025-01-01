Das Rätsel um Jeanne d'Arc | Verteufelte Hexe und gefeierte Heldin
Dr. Philippe Charlier stand vor einer großen Herausforderung. Er wollte hinter die Wahrheit der sterblichen Überreste von Frankreichs berühmtester Frau, Johanna von Orleans, auch bekannt als Jeanne d'Arc, enthüllen. Obwohl sie die Engländer in der Schlacht bei Orleans besiegt hatte, endete ihr Leben später auf dem Scheiterhaufen nach einem umstrittenen Prozess. Bei der forensischen Analyse der Überreste traten jedoch Ergebnisse zutage, die nicht in das 15. Jahrhundert passten. Die Altersbestimmung ergab, dass die Knochen aus dem vorchristlichen 7. oder 8. Jahrhundert stammten, also eher zu einer ägyptischen Mumie gehörten.
