Das siebte Foto
Das siebte Foto
Rein zufällig stößt der Kinderbuchautor Lenny auf alte Fotos, die während des Prager Frühlings 1968 aufgenommen worden sind. Neugierig auf die Hintergründe dieser Bilder veröffentlicht er ein Foto, auf dem eine junge Frau zu sehen ist, in einer Prager Tageszeitung. Kurz darauf wird bei ihm eingebrochen: Man entwendet die Fotos und tötet sogar seinen Vater! Lenny ist fest davon überzeugt, dass der Einbruch mit den Fotos zusammenhängt und reist nach Prag.
